Acteur Bram van der Vlugt, vooral bekend van zijn rol als Sinterklaas, is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij overleed aan de gevolgen van het coronavirus, maakt zijn management zaterdag bekend.

Van der Vlugt was vooral bekend van zijn rol als Sinterklaas, die hij tussen 1986 en 2010 speelde, onder meer tijdens de jaarlijkse landelijke intocht. In 2011 gaf hij het stokje door aan Stefan de Walle.

Voor speciale gelegenheden keerde hij in de afgelopen jaren nog wel enkele malen terug als Sinterklaas, zoals in de film Pak van mijn hart uit 2014. In 2012 bracht hij het boek Sinterklaas bestaat! uit, waarin hij schreef over zijn periode als de goedheiligman.

Bij het grote publiek werd Van der Vlugt in de jaren zestig bekend door zijn rol als dokter Finlay in de televisieserie Memorandum. Daarnaast speelde hij in televisieseries als Medisch Centrum West, Unit 13 en Keyser en de Boer.

Van der Vlugt was ook actief als toneelacteur. In 1970 richtte hij een eigen toneelgroep op: Sater. Hij ontving in 2000 de prestigieuze Louis d'Or voor zijn rol als Nils Bohr in het toneelstuk Kopenhagen. Ook was hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Van der Vlugt wilde nog lang geen afscheid nemen van het vak

Volgens zijn management wilde hij nog jaren door als acteur. "Voor de komende jaren stonden er meerdere nieuwe projecten gepland, waaronder een nieuwe tournee, een reprise en twee speelfilms", schrijft zijn agent.

"Bram van der Vlugt wilde nog lang geen afscheid nemen van dit vak en het vak niet van hem." Over acteren op hoge leeftijd zei Van der Vlugt: "Ik kan nog aardig praten, denken, lopen en onthouden, en dan kun je toneelspelen."

Van der Vlugt overleed in zijn slaap aan de gevolgen van het coronavirus. Hij laat zijn vrouw, vijf kinderen en drie kleinkinderen achter. Het afscheid vindt plaats in besloten kring.