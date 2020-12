Ziggo Sport zendt ook de komende drie jaar de wedstrijden uit de Champions League uit. De sportzender heeft opnieuw de uitzendrechten van het miljoenenbal verworven, zo is vrijdag bekendgemaakt.

Ziggo Sport vertoont tijdens de groepsfase van de Champions League om 18.55 uur een live-wedstrijd op het gratis kanaal, waarna voor de wedstrijden om 21.00 uur wordt overgeschakeld naar een schakelprogramma. Daarin zijn alleen doelpunten en grote kansen uit de duels te zien. Pas vanaf de achtste finales is er op elke speeldag een wedstrijd integraal te zien.

Voor de betaalde abonnees verandert er niets. Zij kunnen op de late avond alle wedstrijden rechtstreeks zien op de Ziggo Sport Totaal-kanalen en kunnen ook het schakelkanaal volgen.

Ziggo Sport, waarvan sportcommentator Jack van Gelder het uithangbord is, verwierf in 2017 voor het eerst de rechten van de Champions League, de grootste Europese clubcompetitie in het voetbal. De huidige verbintenis liep aan het einde van het huidige seizoen af.

Will Moerer, directeur van Ziggo Sport, is blij dat de Champions League langer bij zijn zender te zien is. "Onze jarenlange relatie met de Champions League krijgt gelukkig een mooi vervolg. We houden hetzelfde pakket als de afgelopen jaren en zullen onze abonnees dezelfde keuzes bieden."

Donderdag werd al bekend dat Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, de uitzendrechten van de Champions League na drie seizoenen verloor aan RTL. De Europa League verhuist op zijn beurt na twaalf jaar van RTL naar Talpa, de eigenaar van SBS6 en Veronica. Ook de nieuwe Europa Conference League ging naar Talpa.