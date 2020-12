Jeroen Pauw neemt vrijdagavond de presentatie over van Op1, bevestigt BNNVARA aan NU.nl. Paul de Leeuw en Astrid Joosten, die normaliter de vrijdaguitzending presenteren, zijn momenteel in quarantaine omdat zij in aanraking zijn geweest met een besmette persoon.

Voor zover bekend zijn De Leeuw en Joosten zelf niet positief getest op het virus. De twee zouden vrijdag hun laatste Op1-aflevering van dit jaar presenteren. Zij zullen naar verwachting op 8 januari weer te zien zijn.

Pauw ontvangt vrijdag onder anderen Diederik Gommers en Ernst Kuipers, die respectievelijk als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en het Landelijk Netwerk Acute Zorg terugblikken op hun rol in de eerste maanden van de coronacrisis.

Pauw ging enkele maanden na het stoppen van zijn eigen talkshow op zondagavonden bij Op1 aan de slag. Hij nam samen met Fidan Ekiz de zondagavonden voor zijn rekening. Inmiddels presenteert hij zijn eigen talkshow Pauw komt binnen en is hij niet meer op vaste basis in Op1 te zien.