Er komt een tweede seizoen van het spelprogramma I Can See Your Voice, bevestigt RTL Nieuws in een bericht waarin potentiële kandidaten worden opgeroepen zich aan te melden voor de tweede reeks.

De laatste aflevering van het eerste seizoen was donderdagavond op de buis en bereikte ruim 1,2 miljoen kijkers. Het programma scoorde gedurende het seizoen gemiddeld boven de miljoen kijkers per aflevering.

In het programma is elke week een artiest te gast die samen met een fan en met hulp van een panel bestaande uit Ronnie Flex, Samantha Steenwijk, Fred van Leer, Jeroen van Koningsbrugge en Marieke Elsinga moet bepalen welke kandidaten kunnen zingen, zonder ze ook daadwerkelijk aan het werk te horen.

Als het de artiest en fan lukt om uiteindelijk een kandidaat over te houden die daadwerkelijk kan zingen, wint de fan 5.000 euro. Datzelfde geldbedrag gaat naar de artiest als blijkt dat hij niet kan zingen. De artiest zingt hoe dan ook een duet met de overgebleven kandidaat.