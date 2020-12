De radioshow Veronica Inside heet sinds vrijdag de Veronica Inside Ochtendshow. Met deze naamswijziging wil het programma opnieuw in aanmerking komen voor de Gouden RadioRing, een publieksprijs voor radioprogramma's, zo maakt het programma vrijdag bekend in een persbericht.

In het afgelopen voorjaar won de show, die toen nog een middagshow was, de Gouden RadioRing voor het beste radioprogramma. Vanwege de wedstrijdreglementen mag Veronica Inside in de huidige vorm niet opnieuw deelnemen, waarna werd besloten een naamswijziging door te voeren.

"Wij zijn natuurlijk van de middag naar de ochtend gegaan, dus in principe zijn wij een ander programma, maar dat mag niet", aldus Rick Romijn. "Dus je moet toch een andere naam hebben."

Behalve de naam verandert er niets aan de show. De presentatie wordt nog altijd verzorgd door Wilfred Genee, sidekicks Romijn en Niels van Baarlen en nieuwslezeres Florentien van der Meulen.