Frank van der Lende en Eva Koreman worden vanaf vrijdag samen opgesloten op Vliegveld Twenthe om geld in te zamelen voor het Rode Kruis met 3FM Serious Request: The Lifeline. De radio-dj's van NPO 3FM hopen dat de saamhorigheid onder het volk die ze ervoeren tijdens de eerste gedeeltelijke lockdown het weer kan winnen van de verdeeldheid over de coronamaatregelen die hen nu opvalt.

Van der Lende hoopt met deze actie als knooppunt van Nederland te kunnen fungeren. "Je merkt dat er nu veel meer polarisatie is over het wel of niet nemen van een vaccin en het naleven van de maatregelen van de lockdown."

"Ik weet dat het een grote wens is en noem me naïef, maar ik ben nu eenmaal ambitieus. Ik zie het dichter bij elkaar brengen van mensen echt als een persoonlijk doel en dat geldt ook voor Eva", aldus de dj.

Na jaren opgesloten te worden in het Glazen Huis werden de dj's van 3FM sinds 2018 juist losgelaten om onder de noemer Serious Request: The Lifeline het hele land te voet te doorkruisen. Dit jaar is de laatste editie met het Rode Kruis, waarbij de opbrengst nu naar de medische hulp in de coronacrisis gaat. Het idee was dit jaar ook weer te wandelen, maar vanwege de maatregelen is gekozen om dit op een loopband in een afgesloten ruimte te doen.

"Het is wel een aderlating dat we ons dit jaar niet aan het publiek kunnen optrekken", vindt Van der Lende. "We beleefden vorig jaar prachtige momenten als we in een donkere straat ineens een verlichte boerderij zagen waar iemand ons erwtensoep aanbood. Dat warmt je hart. Eva en ik zijn ook allebei erg van het knuffelen met mensen, maar het is even niet anders", aldus de dj, die hoopt via videobellen ook intimiteit te kunnen creëren.

'Fysiek zal het minder zwaar zijn, maar mentaal is een ander verhaal'

Naast Van der Lende en Koreman zijn er nog twee duo's die de loopband draaiende moeten houden: Sander Hoogendoorn gaat de uitdaging aan met Sophie Hijlkema en Rob Janssen vormt een duo met Wijnand Speelman.

Koreman en Van der Lende verwachten dat het lichamelijk minder zwaar zal zijn dan voorgaande jaren. "Vorig jaar moest Frank me letterlijk over de finish sleuren, omdat ik mijn knie had vernacheld. Dit jaar zal het fysiek niet zo heftig zijn, maar mentaal is het een heel ander verhaal", denkt Koreman.

Ze is ervan overtuigd dat zij en Van der Lende elkaar er wel doorheen gaan slepen. "Het klinkt misschien zijig, maar voordat we samenwerkten waren we al goede vrienden en dat scheelt een slok op een borrel. En daar houden we natuurlijk ook van."

De dj's snappen dat mensen wel klaar zijn met 2020, maar hopen dat de kerstvakantie toch een tijd is waarin ze de actie volgen en een donatie willen doen. "Ik ben er zelf ook helemaal klaar mee, maar met het vaccin is er wellicht toch een lichtje aan het einde van de tunnel", aldus Van der Lende. "Hopelijk kunnen we met positieve energie mensen toch bewegen mee te doen. Uiteindelijk zitten we allemaal binnen en dit jaar is het doel ook voor je opa, buurman of jezelf."

'Heb bij 538 een plaatje aangevraagd in plaats van cynisch te doen'

Het is de dj's niet ontgaan dat Radio 538 dit jaar met Missie 538 een vergelijkbare actie opzette voor de voedselbank. "Ik ben trots dat een zender als 538 zo door ons geïnspireerd is geraakt", lacht Koreman. "Gelukkig zijn het twee verschillende doelen die elkaar niet in de weg zitten."

"Wij zien de overeenkomsten ook echt wel, maar ik heb ook gewoon een plaatje bij ze aangevraagd in plaats van er cynisch over te doen. Dat is ook de instelling waarmee ik hoop dat de rest van Nederland de kerstvakantie in gaat", aldus Van der Lende. "Hopelijk doen de rijke dj's van 538 hetzelfde voor ons."

Hoewel Koreman en Van der Lende weten dat het tot Kerstavond aanpoten wordt op de loopband, zien ze er niet tegenop. Koreman: "Ik ben er erg aan toe dat het begint, want ik loop al dagen als een kip zonder kop rond. Serious Request is urgenter dan ooit, dus laat ons maar beginnen."