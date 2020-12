De Nederlandse kok Bart van der Lee heeft de finale van het BBC-programma MasterChef: The Professional niet gewonnen. Medefinalist Alex Webb trok donderdagavond aan het langste eind.

Van der Lee was de afgelopen vier weken te zien in de Britse televisieshow. In het programma werd hij omschreven als een "toegewijde familieman" die "inventief kookt". De kookcompetitie wordt door miljoenen mensen bekeken.

De 33-jarige Nederlander woont in Londen en is daar werkzaam als chef.