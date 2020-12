Waar Robert ten Brink de deelnemers normaal gesproken een arm om de schouders slaat, moest de presentator tijdens de opnames van de kersteditie van All You Need Is Love afstand houden. En ook andere elementen uit het liefdesprogramma zien er dit jaar anders uit, vertellen presentator Robert ten Brink en eindredacteur Linda van den Dikkenberg in gesprek met NU.nl.

"Het is heel raar om mensen niet aan te kunnen raken", vertelt Ten Brink. "Daar kun je niet aan wennen, het is gewoon heel vervelend. De mensen die meedoen vergeten het zelf ook vaak, dus je bent veel bezig om strikt en duidelijk tegen ze te zijn. In februari gaan we weer een nieuwe serie All You Need maken, ik hoop tegen die tijd dat veel mensen een prikje hebben gehad en dat er weer meer mogelijk is."

Wegens de maatregelen rond de coronapandemie zijn de bekende ingrediënten uit het liefdesprogramma dit jaar iets aangepast. "We rijden weer met de bus door Nederland, maar niet iedereen kan daar natuurlijk in. Dus er rijden kleine busjes achteraan."

Bij de selectie van de deelnemers werd het redactieteam gestuurd door de coronamaatregelen. "Het is momenteel gewoon niet mogelijk om sommige familieleden of geliefden uit bepaalde landen naar Nederland te halen, of andersom", legt Ten Brink uit.

Er geldt momenteel een inreisverbod in Nederland, hoewel er voor stellen met een latrelatie een uitzondering werd gemaakt. "Dat moet je ook kunnen bewijzen; zo moet je elkaar minimaal een keer vier weken achtereen hebben gezien, of twee keer twee weken", legt eindredacteur Van den Dikkenberg uit. "Dat wordt dan gestaafd met het tonen van vliegtickets, hotelverblijven, stempels in het paspoort, foto's. Veel verhalen zijn hierdoor afgevallen omdat ze niet aan de regels konden voldoen."

"Je kunt nu niet meer iemand op het laatste moment erin fietsen", voegt Ten Brink toe. "Daardoor glippen dagelijks de prachtigste onderwerpen door je vingers die je niet rond kunt krijgen." Gelukkig waren de opnames in Groot-Brittannië vorige week al afgerond, voordat de lockdown in het land werd aangekondigd.

Smoes voor coronatest

Het productieteam heeft desondanks toch een aantal mooie 'cases' kunnen uitkiezen. Vervolgens ging het productieteam druk aan de slag met het regelen van de reizen, waarbij uiteraard de coronamaatregelen in acht worden gehouden.

"Het blijft een verrassingsprogramma, dus we moeten op slinkse wijze informatie verzamelen, en daarbij moet natuurlijk ook de privacywetgeving in acht worden gehouden, wat het ingewikkelder maakt", vertelt Van den Dikkenberg. Daarnaast worden de deelnemers uit het buitenland getest, maar ook de mensen uit Nederland moeten coronavrij zijn.

"Zij weten überhaupt niet dat ze onderdeel zijn van het programma, maar ook zij moeten getest worden. Dus moet er een smoes verzonnen worden waarom diegene zich moet laten testen, bijvoorbeeld omdat ze op het werk zogenaamd in aanraking zijn gekomen met iemand die positief is getest. Zo weten we dus dat iedereen die elkaar omarmt, negatief is getest."

Dat wachten op de uitslag duurt overigens net zo lang als bij de gemiddelde Nederlander. "De meewerkende instanties koppelen snel terug, maar het is niet zo dat we boven de wet staan", aldus de eindredacteur. "We krijgen geen voorkeursbehandeling."

'Emoties intenser dan ooit'

De emoties lopen in de kersteditie weer ouderwets hoog op volgens Van den Dikkenberg en Ten Brink. "De deelnemers hebben elkaar zeker sinds de uitbraak van corona niet meer gezien, in veel gevallen is dat minimaal acht maanden. De urgentie is dus heel hoog. Vooral omdat ze niet weten wanneer ze elkaar weer zouden zien", aldus de eindredacteur.

Gelukkig hebben ze na hun hereniging wel uitgebreid de tijd voor elkaar. All You Need introduceert 'dankzij' corona ook iets nieuws: de 'lovedown'. "Stellen die weer herenigd zijn en elkaar in de armen vliegen, moeten met elkaar in quarantaine", zegt Ten Brink. "Dat noemen we de lovedown, om er toch nog een feestelijke benaming aan te geven."

"Eerlijk gezegd vind ik het best knap van onszelf hoe we met alle beperkingen toch een volwaardige kerstspecial hebben gemaakt", vindt Van den Dikkenberg. "Die wellicht qua emotie nog wel intenser is dan ooit, juist omdat mensen elkaar écht niet konden zien."

All You Need Is Love is 24 december om 20.30 uur te zien op RTL 4.