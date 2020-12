Marcel Gelauff, de hoofdredacteur van het NOS Nieuws, heeft maandenlang getwijfeld of de NOS-logo's van de satellietwagens verwijderd moesten worden. De slechte ervaringen van technici gaven de doorslag, zegt hij woensdag tegen NRC.

"Als NOS hebben wij niks te verbergen, we willen juist laten zien wie we zijn. Maar technici zeiden: 'Het gaat zo niet meer, we kunnen ons werk niet meer normaal doen.'"

De NOS maakte half oktober bekend de logo's te verwijderen, omdat verslaggevers en technici tijdens reportages in het land ernstig bedreigd werden. Het personeel van de omroep werd in die periode al beveiligd tijdens het verslaan van publieksmanifestaties.

Dat de NOS zich tot deze ingreep genoodzaakt voelde, wekte een golf van verontwaardiging en steunbetuigingen op. Gelauff zegt tegen NRC dat de logo's voorlopig niet meer zichtbaar worden. "Als ik kijk naar de manier waarop er in de samenleving wordt gediscussieerd, verwacht ik dat niet."

Het nieuwe platform PersVeilig maakte onlangs bekend dat dit jaar 114 journalisten melding maakten van agressie, bedreiging of geweld - een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.