Wendy van Dijk is vanaf 6 januari te zien in een nieuw seizoen van het SBS-programma Hart in Aktie. In tegenstelling tot in eerdere seizoenen wordt nu bij een van de drie items gebruikgemaakt van een verborgen camera.

Volgens SBS6 worden mensen daardoor verrast zonder dat ze weten wat hen overkomt, "waardoor pure emotie en reacties worden gevangen".

Van Dijk maakt in de nieuwe reeks kennis met onder anderen de 21-jarige Mitchel, die in het afgelopen jaar zijn tweelingbroer verloor. Ook gaat ze op bezoek bij thuiszorgmedewerker Esther, die iets bijzonders wil doen voor een meisje dat ze verzorgt. Verder regelt ze een ontmoeting tussen de tienjarige Jaydee en haar grote idool Ronnie Flex.

"Na al die jaren blijft het prachtig om bijzondere mensen, die altijd voor anderen klaarstaan of een steuntje in de rug kunnen gebruiken, te verrassen en een onvergetelijke ervaring te bezorgen", zegt Van Dijk in een persbericht.

"En wat is het fijn dat andere BN'ers belangeloos hun medewerking verlenen om dit mogelijk te maken. Ik heb weer een hoop mooie mensen mogen ontmoeten en verrassen."