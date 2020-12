Saskia Noort heeft zich erbij neergelegd dat ze hatelijke reacties ontvangt wanneer haar column in het AD verschijnt. Dat vertelt ze woensdag in gesprek met Nieuwe Revu.

"Als je geen haat krijgt, tel je niet mee. Vroeger was geld de graadmeter van je succes, tegenwoordig is het haat", zegt de 53-jarige Noort.

De schrijfster ligt niet wakker van de kritiek, maar als haar kinderen of haar hond erbij worden gehaald, raakt het haar wel. "Niet dat ik denk dat die mensen ineens voor mijn deur staan, dat ze ons iets willen aandoen, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand zo laag is dat hij er de onschuldigen om mij heen bij sleept."

"En het raakt me op een ander niveau: wat is er met ons gebeurd dat we allemaal zo moeten ventileren, dat we mensen - uiteraard anoniem - moeten bedreigen? Onder het mom van vrijheid van meningsuiting haat spuien, dat is het."

Noort vertelt dat ze sommige dingen niet opschrijft om hatelijke reacties te vermijden. "Maar toen ik twee jaar geleden met mijn column begon, merkte ik dat het sentiment vooral was dat ik mijn bek moest houden, dat het er veel mensen aan gelegen was dat ik er zo snel mogelijk mee zou kappen", herinnert de schrijfster zich. "Dat werkt bij mij als een rode lap, ik ga dan alleen maar harder strijden."

Rond de jaarwisseling van 2019 naar 2020 werd Noort bedreigd nadat ze een column schreef over vuurwerkoverlast. "De nieuwe traditie is kennelijk het bedreigen, uitschelden en kapot pesten van mensen die de discussie over tradities durven aan te gaan", reageerde de schrijfster hierop in een volgende column.