In het nieuwe jaar worden toch meer afleveringen van Opsporing Verzocht gemaakt dan gepland. De publieke omroep liet eerder weten de zendtijd en het aantal uitzendingen in te korten, maar maakte dinsdag bekend dat er alsnog 44 afleveringen op de planning staan.

Dit zouden er eigenlijk 38 zijn, laat een woordvoerder van de NPO aan NU.nl weten. Deze afleveringen duren dertig minuten en zijn op dinsdagen om 21.30 uur te zien op NPO1.

Aanvankelijk zou Opsporing Verzocht een lange zomerstop hebben. Nu is echter besloten zes weken langer door te gaan dan gepland. Deze afleveringen zullen in verband met de sportzomer op NPO2 te zien zijn.

"De continuïteit van Opsporing Verzocht is maatschappelijk van groot belang", laten de NPO en de politie in een gezamenlijke verklaring weten.

"De politie gebruikt de kennis en kunde van het kijkerspubliek bij het oplossen van misdrijven. Dat zorgt ervoor dat zo'n 40 procent van de zaken wordt opgelost. We zijn blij dat we dit in 2021 kunnen voortzetten", aldus Franki Klarenbeek, coördinator Landelijk Team Opsporingscommunicatie.

Ook politieblok in Crime Desk

Eind oktober werd bekend dat het misdaadprogramma van de publieke omroep in 2021 wordt ingekort en minder vaak wordt uitgezonden. De NPO liet weten het programma met de wijzigingen "toekomstbestendig" te willen maken. Hierop uitte de politie haar zorgen, omdat zaken door een langere zomerstop vertraging kunnen oplopen.

Daarnaast gaan de politie en het Openbaar Ministerie (OM) ook meewerken aan Crime Desk, het nieuwe misdaadprogramma op RTL 5. In dat programma krijgt de politie een apart blok waarin aandacht wordt besteed aan een nog onopgelost ernstig misdrijf.

Opsporing Verzocht wordt momenteel elke dinsdag van 20.35 tot 21.30 uur uitgezonden.