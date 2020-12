Op 1 december was het aantal journalisten dat vastzit vanwege het doen van hun werk 274, meldt de Committee to Protect Journalists (CPJ) dinsdag. Niet eerder was volgens volgens de persvrijheid organisatie het aantal zo hoog.

In 2016 zaten 272 journalisten in de gevangenis voor het doen van hun werk. Voor het vijfde jaar op rij zitten meer dan 250 journalisten wereldwijd vast, vooral door toedoen van China, Turkije, Egypte en Saoedie-Arabië.

De CPJ vermoedt dat de coronapandemie bijdraagt aan het hoge aantal journalisten dat in 2020 is vastgezet in voornamelijk repressieve regimes zoals dat van koploper China. Ook negatieve uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over de pers zouden bijdragen aan het voor journalisten vijandige klimaat.

Hoewel dat laatste land op de peildatum geen journalisten had vastgezet, had het wel het niet eerder bereikte aantal van 110 journalisten gearresteerd of aangeklaagd voor werkgerelateerde zaken. Ook zouden in de Verenigde Staten ongeveer driehonderd journalisten zijn mishandeld, vooral door de politie.