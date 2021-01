Weer terug op televisie met een programma over opera: het is voor Chazia Mourali een droom die uitkomt. Bijna twintig jaar na haar start als presentatrice van De Zwakste Schakel hoopt ze dat Chazia & Puccini haar nog veel meer televisieprogramma's gaat opleveren.

"Ik kan nu heel hard to get en cool lopen doen, maar natuurlijk wil ik meer televisie maken. Ik wil dolgraag meer van dit soort series creëren. Dat is echt een droom voor 2021", aldus Mourali in gesprek met NU.nl. "Als mensen een beetje gaan kijken en het goed wordt ontvangen mag ik hopelijk meer maken."

De presentatrice en journaliste ging op zoek naar wat ze echt wilde doen toen de samenwerking met RTL eindigde. "Ik vroeg mezelf: waar ben ik het allerliefste mee bezig, ook als het geen geld oplevert? Het antwoord was simpel, want dat was opera. Ik ben in contact gekomen met Pierre Audi (artistiek leider en directeur van De Nederlandse Opera tot 2018, red.) en zo is het balletje gaan rollen."

De liefde voor opera zit er bij Mourali al van jongs af aan in en ook haar dochter Jasmijn heeft het met de paplepel ingegoten gekregen. Opera werd een belangrijk thema in het werk van Mourali: ze schreef columns en maakt voor NPO Radio 1 en NPO Radio 4 al jaren radio, waaronder over de muziekvorm. De liefde voor Giacomo Puccini, die onder meer La Bohème en Tosca schreef, is nu onderwerp van een programma dat ze voor de NTR maakt.

"Televisie bereikt toch meer mensen, dus dat we er nu een programma over kunnen maken is fantastisch. Je kunt ook meer: zo spreken we een organist in Lucca, waar Puccini vandaan komt, die een oud orgel heeft waar Puccini zijn naam in de zijkant heeft gekerfd. Dat wil je zien, niet alleen maar horen. Het maakte voor mij ook veel duidelijk: de ruzies in zijn huwelijk zijn een stuk logischer als je ziet hoe klein ze leefden destijds."

'Eindelijk op tv zoals je echt bent'

Mourali hoopt met haar enthousiasme voor het werk van Puccini en andere componisten, andere mensen aan te steken. "Op Radio 4 maak je iets voor liefhebbers, op televisie kunnen het ook mensen zijn die toevallig langszappen, of die fan zijn van Italië en graag de prachtige beelden willen zien."

"Ik zou het heel leuk vinden om andere mensen mee te kunnen trekken in mijn liefde voor opera. Het is helemaal niet stoffig of oubollig, het is altijd voor iedereen geweest en dat zou het weer mogen worden."

Dat mensen nu eens echt de persoon achter het personage dat ze neerzette bij De Zwakste Schakel leren kennen is een mooie bijkomstigheid. "Mijn man zei: 'Ik zie je nu eindelijk op tv zoals je echt bent'. Een groter compliment dan dat is er toch niet? Ik denk dat heel veel mensen wel weten dat ik niet echt zo gemeen ben, maar dat ze het nu ook echt kunnen zien is zeker fijn."

Chazia & Puccini is vanaf 3 januari om 19.00 uur bij de NTR op NPO2 te zien.