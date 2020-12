Matthijs van Nieuwkerk stopte dit jaar na 15 jaar met zijn talkshow De Wereld Draait Door. Maandenlang miste de presentator het programma totaal niet, totdat Diego Maradona overleed. Dat onthult hij in Linda's Wintermaand.

De laatste uitzending van DWDD was op 27 maart en daar had Van Nieuwkerk vrede mee. "Ik heb het helemaal niet gemist. Ik wist dat ik er mee ging stoppen na 15 jaar en keek er op een bepaalde manier zelfs naar uit, omdat er een nieuw leven zou aanbreken. Eindelijk meer vrije tijd."

Dat alles veranderde toen het nieuws naar buiten kwam dat Maradona op 60-jarige leeftijd was overleden. "Ik hoorde het nieuws om vijf uur 's middags en voor een programma dat om zeven uur begint is dat eigenlijk te laat. Maar zelfs in die twee uur die we hadden gehad, hadden we er iets moois van gemaakt."

De presentator keek zelf veel talkshows die avond, zowel in het buitenland als in Nederland, maar was niet tevreden over wat hij zag. "Ik miste de fantasie, het was allemaal life is life."

Van Nieuwkerk had graag eenmalig een uitzondering gemaakt om voor die avond terug te keren. "Mijn handen jeukten, als ze hadden gevraagd: spring één keer in, dan had ik het gedaan."