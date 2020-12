Gebarentolk Irma Sluis, Arjen Lubach, Coen Verbraak, Ernst Kuipers en Diederik Gommers maken kans op de titel Taalstaatmeester 2020. Ook Ilja Leonard Pfeijffer, Jacco Vonhof, Fidan Ekiz, Arnon Grunberg en Rosanne Hertzberger zijn genomineerd. Dat werd zaterdag bekend in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.

De Taalstaatmeester van het jaar is de persoon die zich in dat jaar het beste heeft uitgedrukt in gesproken of geschreven woord. Volgens juryvoorzitter en taalwetenschapper René Appel drukt de coronacrisis zijn stempel op de verkiezing.

"Ernst Kuipers en Diederik Gommers waren niet alleen het gezicht, maar ook de stem van de bestrijding van het coronavirus. Allebei hebben ze op een heel beheerste en duidelijke manier hun inbreng gehad in de discussie, en ook informatief vaak heel goed", lichtte hij toe.

Appel verwijst ook naar de nominatie van gebarentolk Irma Sluis. "Zij is het gezicht - of liever gezegd de handen en het lichaam - van doven en slechthorenden."

De verkiezing wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden. Eerdere winnaars waren Beatrice de Graaf, Lilian Marijnissen en in 2019 Freek de Jonge. Op Tweede Kerstdag wordt de winnaar bekendgemaakt.