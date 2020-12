Er worden twee nieuwe afleveringen gemaakt van de satirische talkshow Promenade. Dat vertelde Diederik Ebbinge, bedenker en presentator van het NPO-programma, vrijdagavond in Op1.

De afleveringen zullen worden uitgezonden in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw.

In Promenade bespreekt Ebbinge de actualiteit op satirische wijze met Henry van Loon, Eva Crutzen en Ton Kas. "Het is een van de leukste dingen die ik heb gedaan, het is echt een feest", vertelde Ebbinge eerder aan NU.nl over het programma. "Ik heb veel gedaan in het leven, maar hier krijg ik hetzelfde gevoel bij als ik had bij De Vliegende Panters (de cabaretgroep waar Ebbinge tot 2008 deel van uitmaakte, red.). Het is een vijver waarin ik alles kan doen, word niet teruggefloten. Dat is echt verrukkelijk."

Het eerste seizoen van Promenade was van december 2019 tot februari 2020 te zien en eindigde met ruim 730.000 kijkers. Het tweede seizoen, Zomerpromenade, werd in augustus en september van dit jaar uitgezonden.