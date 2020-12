Linda de Mol heeft zich gestoord aan de kritiek op haar interview met Mark Rutte in Linda's Wintermaand. De Mol zou volgens journalisten de premier afgelopen zondag te weinig kritisch hebben bevraagd over zijn aanpak van de coronacrisis.

"Ik moet voor mijn gevoel de hele tijd uitleggen dat mijn programma daar niet voor is", zegt De Mol vrijdag tegen het AD. "Ik heb nooit beweerd een journalist te zijn en Linda's Wintermaand is daar ook het format niet naar. Ik ben op zoek naar levensverhalen. Ik vraag naar iemands jeugd, wat iemand heeft gevormd, hoe iemand omgaat met de kritiek die hij of zij krijgt."

"Normaal ben ik de persoon er niet naar om over kritiek te zeuren", vervolgt De Mol, die deze maand bij SBS6 nog drie afleveringen maakt van Linda's Wintermaand. "Maar je kunt wel denken: laat het van je afglijden. Sta erboven. Het is kritiek vanuit het mediawereldje, van journalisten, en niet van de kijkers."

"Toch is het soms lastig om er niets over te zeggen, zoals nu. Ik stoor me eraan, want de kijker geniet - er keken zondag bijna 1,9 miljoen mensen mensen naar en ik werd op straat aangesproken door mensen die er zo van hadden genoten. Ik kreeg zo veel leuke reacties. En dat journalisten schrijven dat het allemaal niet kritisch genoeg is, daar ben ik wel even klaar mee."

De Mol ontvangt zondag strafrechtadvocate Natacha Harlequin en zanger André Hazes jr. Een week later zitten D66-lijsttrekker Sigrid Kaag en presentator Matthijs van Nieuwkerk op de bank bij De Mol. Het debuutseizoen van Linda's Wintermaand, dat de opvolger is van Linda's Zomerweek, wordt op 27 december afgesloten met presentatrice Fidan Ekiz en mediapersoonlijkheid Martien Meiland als gasten.