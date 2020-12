Het televisieprogramma Wegmisbruikers stopt na twintig jaar bij SBS6, zo laat de zender vrijdag weten. Als gevolg daarvan moet presentator André van der Toorn vertrekken.

Van der Toorn was vanaf de start in 2000 presentator van Wegmisbruikers. In het programma wordt de verkeerspolitie door een cameraploeg gevolgd en bespreken Van der Toorn en Koos Spee, voormalig landelijk verkeersofficier van justitie, verkeerssituaties en het rijgedrag van bestuurders.

Begin dit jaar werd het 25e seizoen van Wegmisbruikers uitgezonden door SBS6. Dat blijkt nu eveneens de laatste reeks. In oktober meldde Spee op Twitter dat er voorlopig geen nieuw seizoen van het programma zou komen, omdat de cameraploegen als gevolg van de coronamaatregelen niet konden meerijden met politieagenten. SBS6 rept nu over een "wijziging in de programmatische koers".

"Ik vind het jammer dat het stopt, maar kijk met groot plezier terug op de afgelopen twintig jaar bij SBS6 en zie ernaar uit om volgend jaar met volle energie nieuwe uitdagingen aan te gaan", zegt Van der Toorn, die ook Van Onze Centen, Verboden in te rijden en De Gevaarlijkste Wegen van Nederland presenteerde.

"Ik heb een fantastische tijd gehad bij SBS6. Er is me altijd veel ruimte gegeven om mijn creativiteit in te zetten in een brede range programma's. Daarbij heb ik constant met leuke, goede collega's en producenten mogen werken."