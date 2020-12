Yvette van Boven keert terug op televisie met De Streken van Van Boven, waarin ze door Nederland reist en op bezoek gaat bij mensen om te praten over wat hen verbindt: lekker eten.

"Het idee was dat we echt op zoek gingen naar hét streekgerecht, maar vaak bleek daar niet per se sprake van. Wel bepaalde producten, maar het gerecht was er dan niet per se. Dat was juist heel leuk, want zo konden we Oudhollandse ingrediënten combineren met producten die nieuw verzonnen zijn. En zo bracht iedere streek iets totaal anders", aldus Van Boven in gesprek met NU.nl.

De kookboekenauteur gaat onder meer op bezoek in de Greidhoeke, gaat naar de Beemster en trekt de Achterhoek in. "Ik had zelf niet per se een beeld van alle streken waar we langs zijn geweest. Natuurlijk kennen we allemaal de plek waar je oma woonde, of de plek waar je gestudeerd hebt, maar verder ken ik Nederland niet altijd even goed. Het was heel leuk, ook omdat je ziet dat iedere streek z'n eigen gewoontes heeft, dat de natuur op sommige plekken weer heel anders is of omdat mensen op een andere manier met elkaar omgaan."

De opnames vonden dit najaar plaats en moesten dus onder strenge restricties gemaakt worden. Op beeld is daar, afgezien van een mondkapje, weinig van te zien. "We zijn er wel erg mee bezig geweest hoor, ook omdat we iedere keer ons hart vasthielden als er weer een persconferentie was. Uiteindelijk hebben we gelukkig heel veel buiten kunnen draaien en was afstand houden eigenlijk goed te doen. Maar er zijn wel mensen geweest die zeiden: 'Ik wil toch niet meedoen, want ik vind het risico te groot.' Daar hebben we ook alle begrip voor natuurlijk."

'Overstap naar commerciële zender niet aan de orde'

"Achter de schermen had iedereen altijd een mondkapje op. En je ziet het bijvoorbeeld wel heel duidelijk als ik eens samen kook met iemand: je kunt niet samen aan één blad staan en je mag elkaar ook niet even iets doorgeven. Dat is gek, maar het went ook. Ik heb me tijdens de opnames niet één keer onveilig gevoeld en voor mijn gevoel de rest ook niet. Dat is heel belangrijk."

Van Boven was jarenlang te zien bij de VPRO, maar dit nieuwe programma is gemaakt voor AVROTROS. De publieke omroep past bij de auteur. "Ik zeg nooit nooit tegen een overstap naar een commerciële zender, maar het is nu helemaal niet aan de orde. Ik hoef ook niet exorbitant veel geld te verdienen of iedere dag op televisie te zien zijn. Ik doe de dingen die ik leuk vind. Dus hopelijk kunnen we een tweede seizoen De Streken van Van Boven maken."