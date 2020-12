Volkskrant Magazine heeft donderdag een Mercur gewonnen voor het laatste interview van Marc de Hond. Twee weken voor zijn overlijden werd de theatermaker, rolstoelsporter en voormalig internetondernemer geïnterviewd door journalist Antoinnette Scheulderman.

In het postuum verschenen Volkskrant Magazine-interview sprak De Hond over zijn nagedachtenis en de boodschap die hij aan zijn kinderen en anderen wilde meegeven. Hij overleed op 3 juni aan de gevolgen van kanker.

Het beste tijdschrift van het jaar was volgens de jury vtwonen. Helene van Santen van Kek Mama werd verkozen tot hoofdredacteur van het jaar.

De Mercurs zijn de belangrijkste vakprijzen in de tijdschriften- en mediabranche. De uitreiking vond dit jaar voor de 23e keer plaats en was te volgen via een livestream vanuit Central Studios in Utrecht. Dit keer waren acht prijzen te vergeven.