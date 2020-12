De Engelstalige versie van de journalistieke website De Correspondent houdt per 1 januari op te bestaan. De werknemers zijn donderdag ingelicht, schrijft Villamedia.

In totaal verliezen zeven werknemers hun baan. Zij werkten op tijdelijke basis voor The Correspondent en hun contracten worden niet verlengd.

Eind 2018 werd door middel van crowdfunding in een maand tijd 2,5 miljoen dollar opgehaald voor de Engelstalige website, waarvan werd aangenomen dat die vanuit New York zou worden gerund. Daar stond immers het campagnekantoor. Later werd duidelijk dat het team vanuit Amsterdam zou worden geleid, wat tot veel kritiek vanuit de Amerikaanse mediawereld leidde.

Volgens Villamedia werd eind september duidelijk dat de site niet kon voortbestaan, doordat het aantal leden met een jaarabonnement terugviel van 56.000 naar 21.000.