Het privé- en carrièreleven van Max Verstappen is te zien in een driedelige documentaireserie die over de Formule 1-coureur wordt gemaakt. Max Verstappen: Whatever it Takes is vanaf 17 december te zien via de on demand-service van Ziggo.

In de reeks geven naasten van Verstappen een inkijk in de opkomst van de coureur in de Formule 1. Zo werkten zijn vader Jos, zus Victoria en manager Raymond mee aan de documentaire.

Voor de serie is de 23-jarige Verstappen enkele jaren gevolgd en ook wordt er beeldmateriaal uit zijn jeugd vertoond.

De serie is vanaf donderdag 17 december een maand lang exclusief on demand te zien bij Ziggo. Op vrijdag 18 december wordt de complete documentaire voorafgaand aan Formule 1 Café voor het eerst op tv uitgezonden bij Ziggo Sport.