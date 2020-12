De productieteams achter het programma van Ellen DeGeneres hebben moeite met beroemdheden boeken voor de uitzendingen. Ook het aantal sponsoren is flink afgenomen, vertellen bronnen aan BuzzFeed.

DeGeneres werd deze zomer door oud-medewerkers beschuldigd van het creëren van een giftige werksfeer op de set. In augustus werden drie producenten ontslagen na een intern onderzoek in verband met stelselmatige (seksuele) intimidatie en racisme op de set. De producenten hebben de aantijgingen altijd ontkend.

Diverse bronnen die dicht bij de productie zitten vertellen nu aan BuzzFeed dat het een stuk lastiger is geworden om bekende acteurs, zangeressen en andere beroemdheden te laten aanschuiven bij DeGeneres. "Er zijn mensen die echt weigeren nog langs te komen, zelfs al is het via beeldbellen. Verschillende agentschappen van beroemdheden zijn ook bang bij Ellen te gaan zitten omdat ze geen onderdeel willen zijn van haar goedmaakpoging."

Ook het aantal sponsoren voor de ooit populaire talkshow is flink afgenomen. De site vergelijkt de cijfers van 2019 met dit jaar: destijds werden er in november twaalf gesponsorde berichten op het Instagram-kanaal van het programma geplaatst, afkomstig van acht verschillende merken. Dit jaar zijn dat zes berichten geweest, van twee merken.

De kijkcijfers zijn ook flink gedaald, zo werd eerder al duidelijk: in de eerste week van het nieuwe seizoen keken er 37 procent minder mensen ten opzichte van vorig jaar.