Mick van Wely, journalist bij De Telegraaf, gaat samen met Marieke Elsinga en John van de Heuvel een misdaadprogramma presenteren bij RTL 4. Dat bevestigde Van Wely woensdag bij het praatprogramma Beau.

"Het gaat om onversneden misdaad, cold cases en reportages. Ik heb er heel veel in in", aldus Van Wely (48) in antwoord op een vraag van presentator Beau van Erven Dorens.

De opnames voor het programma beginnen in januari. Het zal wekelijks worden uitgezonden bij RTL 4, maar op welke dag en welk tijdstip is niet bekendgemaakt. Ook de titel is nog onbekend.

Van den Heuvel en Van Wely werken allebei op de misdaadredactie van De Telegraaf.

Van den Heuvel maakte eerder misdaadprogramma's bij RTL. Van Wely geeft regelmatig duiding over de Nederlandse misdaad in tal van talkshows. In 2013 won hij een Tegel voor zijn reconstructie van de Facebookmoord.