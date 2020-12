Het Top 2000 Café is vanwege de coronacrisis dit jaar niet toegankelijk voor publiek, laat zendermanager Peter de Vries van NPO Radio 2 woensdag aan NU.nl weten. "We nemen het zekere voor het onzekere."

"We wisten al een tijdje dat er dit jaar geen hossend publiek door het Top 2000 Café zou gaan springen. We hebben lang nagedacht over wat wel mogelijk zou zijn, maar fysiek publiek gaat hem dit jaar niet worden."

In de afgelopen jaren konden bezoekers een plek in het café in Beeld en Geluid in Hilversum reserveren. De tijdvakken waren vrijwel altijd snel uitverkocht. Ook dit jaar was er al sprake van grote belangstelling. De Vries zegt het mooi te vinden dat het publiek wil langskomen, maar wijst er tegelijkertijd op dat het café slechts een klein onderdeel van de Top 2000-beleving is.

"De Top 2000 zelf gaat natuurlijk gewoon door en daar gaan mensen met elkaar van genieten. Dat is ook altijd het belangrijkste uitgangspunt geweest. Maar we gaan het publiek op een andere, virtuele manier uitnodigen in het café. Hoe we dat precies gaan doen, zijn we op dit moment aan het onderzoeken."

De Top 2000 wordt dit jaar op Eerste Kerstdag om 0.00 uur vanuit het Top 2000 Café afgetrapt. Danny Vera is met zijn hit Roller Coaster de nieuwe nummer een van de lijst.