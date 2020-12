Snelle is bezig met de opnames van een documentaire over zijn leven. Netflix heeft de rechten van het project, genaamd Snelle: Zonder jas naar buiten, gekocht. Dat meldt de streamingdienst woensdag.

De documentaire, die in het voorjaar van 2021 in première gaat, laat zien hoe Snelle binnen korte tijd is uitgegroeid tot een van Nederlands populairste artiesten. Zo komt de lancering rond zijn nieuwe album aan bod en wordt er een kijkje gegeven in zijn privéleven.

"Het afgelopen anderhalf jaar is ontzettend snel gegaan en soms besef ik zelf niet eens goed wat me allemaal is overkomen", zegt de 25-jarige rapper, die eigenlijk Lars Bos heet.

"Ik hoop mensen te inspireren om te doen wat zij diep vanbinnen voelen. Ik denk best veel na, maar luister ook altijd naar m'n hart en gevoel. Met hard werken, dingen laten, de juiste mindset en de juiste mensen om je heen is er heel veel mogelijk. Ongeacht wat een ander zegt of vindt. Dat wil ik laten zien."

De regie is in handen van Anne de Clercq, regisseur van onder meer Soof 3.

Snelle brak in 2019 door met de hit Reünie en begin dit jaar scoorde hij samen met Davina Michelle een hit met 17 Miljoen Mensen. De artiest was in 2020 de meest gestreamde artiest op Spotify.