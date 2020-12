Er komt in 2021 een documentaire over de Amerikaanse versie van Sesamstraat, meldt The Wrap. De documentaire over de eerste twintig jaar van het kinderprogramma zal te zien zijn via HBO Max.

Street Gang: How We Got to Sesame Street zal het werk van de mensen rond de Amerikaanse Sesamstraat volgen. Onder hen is Jim Henson, de bedenker van The Muppet Show.

Begin december werd bekend dat HBO Max vanaf 2021 haar streamingdiensten zal aanbieden in Europa. Het is nog niet bekend of en wanneer de streamingdienst, en daarmee de Sesamstraat-documentaire, in Nederland te zien zal zijn.

Sesame Street is in de Verenigde Staten te zien sinds 1969 en kende tot nu toe ruim 4.500 afleveringen. De Nederlandse versie van het kinderprogramma loopt sinds 1976. Hoewel sinds 2019 in ieder geval tijdelijk geen nieuwe afleveringen worden opgenomen, is Sesamstraat nog dagelijks te zien bij de NPO.