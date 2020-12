RTL is bedroefd om het overlijden van Ursul de Geer. Het mediabedrijf roemt de presentator om zijn markante verschijning.

RTL 4 zond in de jaren negentig De Geers populaire programma 't Is hier fantasties uit. Daarin volgde hij Nederlanders die op vakantie waren in Zuid-Europese badplaatsen. "Zijn welbespraaktheid in combinatie met zijn directe interviewaanpak en ongebreidelde nieuwsgierigheid leverde originele en vaak hilarische interviews met Nederlandse vakantiegangers in het buitenland op."

RTL wenst zijn familieleden en naasten sterkte met het verlies, laat een woordvoerder weten. De Geer was voor RTL een "maker in hart en nieren". De toneelregisseur, acteur en televisiemaker is maandag op 74-jarige leeftijd overleden.

Ook verschillende BN'ers reageren bedroefd op het nieuws. Cornald Maas roemt De Geer, die ook lange tijd als acteur actief was in de theaterwereld, om zijn grote kennis van het toneel. "Tot op het laatst een man met een grote passie voor theater", schrijft hij op Twitter.

Ook Jan de Hoop, presentator bij Omroep MAX, is geraakt door het overlijdensbericht. "Dat is schrikken", twittert hij. Zangeres Marga Bult betuigt ook haar medeleven. Op Twitter schrijft ze: "R.I.P. lieve Ursul."