Ursul de Geer, bekend van programma's als 't Is hier fantasties, is maandagavond in zijn woonplaats Amsterdam overleden. De televisiemaker en regisseur was al enige tijd ernstig ziek, meldt het NRC dinsdag.

De Geer presenteerde op RTL jarenlang het programma 't Is hier fantasties, waarin hij in gesprek ging met Nederlanders op hun vakantieadres.

Daarnaast was hij actief als acteur in films als Spetters en Ademloos en had hij recentelijk nog een bijrol in Bon Bini Holland. De Geer was ook werkzaam als toneelregisseur en werkte mee aan producties als De Aanslag en de musical Grand Hotel.

De Geer werd geboren in de adellijke familie als zoon van kunstschilder jhr. Louis de Geer en Maria Elisabeth Anna van der Tak. Hij maakte in zijn jongere jaren deel uit van het toneelgezelschap De Nieuwe Komedie en ging aan de slag als toneelregisseur in producties als Gust en De Misdaden van Vautrin.

Op televisie was De Geer te zien in programma's als de talkshow Ursul, 't Is hier fantasties en Voor niks gaat de zon op. In 2008 maakte hij het reisprogramma Nederland Vertrekt, eveneens voor RTL4. Ook in dit programma bezocht De Geer, samen met presentatoren als Beau van Erven Dorens en Robert ten Brink, Nederlanders op hun vakantiebestemming.

De televisiemaker was eveneens betrokken bij de start van Omroep MAX en begeleidde hij voor het programma Super Senioren ouderen die in een maand tijd een toneelstuk repeteerden en op het podium brachten.

In 2009 was De Geer kandidaat in Dancing with the Stars, waarin hij de kwartfinale bereikte. In dat jaar regisseerde hij ook de productie Wandlungen einer Ehe.

