Onderzoeksprogramma Zembla heeft volgens de Raad voor de Journalistiek in februari journalistiek onzorgvuldig gehandeld in berichtgeving over de betrokkenheid van Rijkswaterstaat bij een storting van granuliet, meldt de NOS.

Zembla meldde in februari dat de top van Rijkswaterstaat eind 2019 het Amsterdamse bouwbedrijf Bontrup heeft toegestaan duizenden tonnen afvalstoffen in een natuurplas in Gelderland te dumpen. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra zou daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook NU.nl maakte melding van de berichtgeving door het onderzoeksprogramma van BNNVARA.

De berichtgeving van Zembla over de zaak, zo oordeelt de onafhankelijke raad nu, was "eenzijdig, onevenwichtig en tendentieus". Volgens de raad werd het Amsterdamse bouwbedrijf Bontrup in de uitzending van strafbare feiten beschuldigd door deskundigen en werd dit onvoldoende genuanceerd.

Ook kreeg Bontrup volgens de raad niet genoeg ruimte om te reageren. Aan vonnissen van de raad zijn geen juridische consequenties verbonden.

Het kabinet kwam in maart tot de conclusie dat de dumping van het granuliet in het Land van Maas en Waal geen schadelijke gevolgen voor het milieu en de leefomgeving had.

NU.nl is in afwachting van een reactie van BNNVARA.

Zembla volgens raad ook in uitzending over witwaspraktijken onzorgvuldig

In januari concludeerde de Raad voor de Journalistiek al eens dat Zembla onzorgvuldig had gehandeld. Toen ging het om Bankieren voor Moskou, een uitzending uit 2018 over vermeende betrokkenheid van Nederlandse banken en ondernemingen bij internationale witwaspraktijken.

Het onderzoeksprogramma had volgens de raad de privacy van een mogelijk betrokkene geschaad.