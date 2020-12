Het overlijdensbericht van Black Panther-acteur Chadwick Boseman was het meest gedeelde Twitter-bericht van 2020. Het bericht, verstuurd vanaf het account van Boseman, werd meer dan 2,1 miljoen keer gedeeld en 7,5 miljoen keer geliked. Dit aantal werd behaald binnen 24 uur nadat het bericht was geplaatst, meldt vakblad Variety maandag.

Het werd daarmee ook het meest gelikede bericht op Twitter allertijden. Boseman overleed op 28 augustus op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker.

Andere berichten met de meeste likes dit jaar waren de tweet waarin oud-president Barack Obama de overleden sportheld Kobe Bryant herdacht, een verjaardagsbericht van Home Alone-acteur Macaulay Culkin en het bericht van de aanstaand vicepresident Kamala Harris, nadat Joe Biden was verkozen tot de nieuwe president van de Verenigde Staten.

De persoon over wie in 2020 het meest werd bericht op Twitter was de binnenkort aftredende Amerikaanse president Donald Trump. De rest van de top vijf bestaat uit Joe Biden, George Floyd, Kobe Bryant en Barack Obama. De meest besproken vrouw op Twitter was Kamala Harris.