Winston Gerschtanowitz gaat een nieuw televisieprogramma presenteren waarin bekende Nederlanders tegen elkaar knikkeren. Marble Mania is vanaf januari te zien op SBS6, zo meldt Talpa maandag.

"De drie BN'ers in elke aflevering hebben een band met elkaar", aldus Talpa. "Het zijn vrienden, collega's of juist concurrenten van elkaar." Wie de deelnemende BN'ers zijn is nog niet bekendgemaakt.

De deelnemers nemen het tegen elkaar op in diverse behendigheidsspellen en rondes waarin het om geluk draait. Daarna volgt een finale waarbij twaalfduizend knikkers over de baan rollen. Jack van Gelder gaat commentaar geven bij de wedstrijd.

Ook RTL Duitsland heeft het format aangekocht. Daar zal Marble Mania vanaf april te zien zijn.