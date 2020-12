Chazia Mourali gaat weer televisie maken. De presentatrice die bekend werd door De Zwakste Schakel maakte voor de NTR een vierdelig programma over componist Giacomo Puccini.

Mourali is groot operaliefhebber en wilde een programma maken over het leven en het werk van de Italiaanse componist. Puccini wordt door critici genoemd als een van de meest vrouwonvriendelijke componisten die ooit geleefd heeft.

"Puccini is op dit moment de meest opgevoerde operacomponist ter wereld. Maar er zijn steeds meer critici die vinden dat Puccini's opera's niet meer in originele vorm zouden mogen worden opgevoerd vanwege hun seksistische en racistische karakter. Wacht zijn werk een zelfde toekomst als roofkunst, Zwarte Piet en standbeelden van koloniale leiders, of zwijmelt het publiek over een paar eeuwen nog steeds bij de dood van zijn vele vrouwelijke personages op het podium?", aldus Mourali in een persbericht.

De vierdelige reeks start op 3 januari om 19.30 uur op NPO2.