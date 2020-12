Linda de Mol heeft zondagavond een record weten te vestigen met haar interviewprogramma Linda's Wintermaand. Ze trok 1,88 miljoen kijkers naar SBS6 met haar gesprek met premier Mark Rutte en presentatrice Floortje Dessing.

Daarmee heeft De Mol de meeste kijkers van de dag weten te behalen. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur kwam in de buurt met 1,86 miljoen kijkers.

Ze ontvangt de komende zondagavonden diverse bekende gasten met wie ze een intiem gesprek aangaat. Zo vertelde de premier in gesprek met De Mol dat hij openstaat voor een relatie, maar er niet per se naar op zoek is.

Het is voor het eerst dat het interviewprogramma van De Mol bij SBS te zien is. Eerder maakte ze Linda's Zomerweek voor RTL 4. Met de uitzending waarin ze voetbaltrainer Louis van Gaal en balletdanseres Igone de Jongh interviewde, trok ze een recordaantal kijkers (1,4 miljoen).

De Mol ontvangt de komende weekenden ook onder anderen presentator Matthijs van Nieuwkerk en televisiepersoonlijkheid Martien Meiland.