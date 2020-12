De Walk of Fame-ster van de Amerikaanse president Donald Trump wordt tegenwoordig beschermd door stalen hekken, meldt TMZ.

Sinds zaterdag wordt de ster van Trump door de barricade beschermd. Volgens The Hollywood Chamber of Commerce, die over het beheer van de sterren gaat, zijn de hekken uit voorzorg geplaatst. De ster wordt momenteel namelijk gerenoveerd.

TMZ meldt daarentegen dat de stalen hekken door velen worden geïnterpreteerd als kritiek op Trumps grensbeleid. Daardoor zouden illegale migranten gescheiden worden van hun kinderen en vervolgens in kooien worden gestopt. De 74-jarige president maakte daar vorig jaar een eind aan, maar nog altijd is een groot aantal kinderen niet met hun ouders herenigd, wat hem veel kritiek oplevert.

De beheerder spreekt dat echter tegen en stelt dat de barricade daar is neergezet omdat er sprake zou zijn van struikelgevaar.

Trump heeft sinds 2007 een ster op de bekende Hollywood Walk of Fame. Sinds hij verkozen is tot president van de Verenigde Staten, is zijn ster al meerdere keren vernield. Vorige maand verloor hij de presidentsverkiezingen van Joe Biden.