Dieuwertje Blok vindt zichzelf niet een persoon die zelf met programma-ideeën komt, vertelt ze zondag in De Perstribune. De presentatrice wordt naar eigen zeggen altijd gevraagd voor programma's.

"Ik ben zelf gewoon geen programmamaker. Dat vind ik heel ingewikkeld", aldus de 63-jarige Blok. "Ik ben altijd afhankelijk van mensen die mij ergens bij halen en dan denk ik wel mee."

"Op1 presenteren had ik helemaal niet vervelend gevonden, nu ik zie dat ook mensen van mijn leeftijd welkom zijn om die talkshow te presenteren."

Blok zou meteen toehappen als ze het muziekprogramma Podium Witteman zou mogen presenteren en ziet een reisprogramma ook wel zitten. De presentatrice vermoedt dat het niet in haar voordeel spreekt dat ze niet in dienst is bij een omroep.

In november liet Blok weten meer te willen doen op televisie. De presentatrice van onder meer het Sinterklaasjournaal zei toen dat ze de wens heeft om meer nieuws- en culturele programma's te maken, maar dat ze na onder meer twintig edities van dat programma het 'het stempel van kinderen' heeft gekregen.

Blok vermoedt dat ze zou zijn weggegaan bij het Sinterklaasjournaal als dat in 2019 niet de keuze had gemaakt voor roetveegpieten in plaats van zwarte pieten. Na alle discussie hierover had de presentatrice haar "grens bereikt".