De Sinterklaasshows Sint en Paul pakken uit! en Heerlijk Avondje voor Sinterklaas hebben zaterdag beide een topvijfpositie bemachtigd in de lijst van best bekeken televisieprogramma's, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Sint & Paul Pakken Uit! wist bij RTL 4 gemiddeld 1.135.000 aan zich te binden, goed voor plek drie. Heerlijk Avondje voor Sinterklaas trok op NPO1 gemiddeld 1.077.000 kijkers, waarmee het de vijfde plek veroverde.

Het best bekeken programma was zaterdag het NOS Journaal van 20.00 uur, met gemiddeld 1.796.000 kijkers. Oh wat een jaar maakt met 1.248.000 kijkers en een tweede plek de top drie compleet. Studio Sport Eredivisie eindigde met 1.119.000 kijkers op plek vier.

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein eindigde op plek negen, met gemiddeld 816.000 kijkers. Die zagen Max Verstappen een derde plek voor de race van zondag bemachtigen.