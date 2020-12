De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vindt het met terugwerkende kracht "ontzettend jammer" dat zij als een van de weinige burgemeesters niet mee heeft gedaan aan het huidige seizoen van het Sinterklaasjournaal. In Op1 bood ze aan presentatrice Dieuwertje Blok haar excuses aan en meldde zich alvast aan voor volgend jaar.

De NTR had alle burgemeesters gevraagd een filmpje op te nemen voor het Sinterklaasjournaal maar Halsema had daar in eerste instantie geen tijd voor.

"Het was in september en toen dachten wij: we hebben nog wel even de tijd. Maar toen liep het mis en toen mochten we niet meer", zei ze in het NPO1-programma. "Toen hebben we heel erg sorry gezegd. Voor volgend jaar meld ik mij alvast aan. Ik vond het echt heel naar."

Van de 355 Nederlandse burgemeesters leverden er in totaal elf geen filmpje voor het Sinterklaasjournaal. De 344 andere burgemeesters spraken allemaal een boodschap in waarin zij kinderen uit hun stad bedanken voor het opsturen van een tekening naar Sinterklaas.

Vanwege technische redenen kon Halsema later niet meer toegevoegd worden.