Er komt geen uitzondering op de publieksgrootte voor de oudejaarsconference van Youp van 't Hek in het Koninklijk Theater Carré. Dat zei burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vrijdag op AT5. Eerder zei premier Mark Rutte er ook al geen heil in te zien.

Halsema vindt het "een goed idee" van de cabaretier, maar wil consequent blijven. "Het barst van de toneelgezelschappen, cabaretiers, muziekgezelschappen in de stad die allemaal hetzelfde verlangen hebben", aldus de burgemeester.

Ze vervolgt: "Youp van 't Hek heeft nog het grote voordeel dat hij zijn show ook op televisie kan laten zien en daarmee een groot publiek kan bereiken. Dat heeft hij voor op een heleboel andere cabaretiers, op heel veel andere toneelgezelschappen."

Halsema vreest dat wanneer ze een uitzondering maakt voor Van 't Hek, er een groot aantal andere instellingen, cabaretiers en toneelgezelschappen "terecht" bij haar voor de deur komen staan. "En ook Youp van 't Hek zal begrijpen dat dat niet kan", sluit ze af.

BNNVARA wacht reactie veiligheidsregio af

Van 't Hek vroeg samen met BNNVARA, de NPO en Koninklijk Theater Carré of de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor hem een uitzondering wilde maken met betrekking tot de publieksgrootte. De 66-jarige cabaretier is bang dat zijn show niet werkt als er maar dertig man in de zaal zit.

BNNVARA heeft laten weten eerst het antwoord te willen afwachten van de veiligheidsregio zelf. "Dat is nog niet bij ons binnen en wachten we nu eerst af", laat een woordvoerder weten aan ANP.

Eerder lichtte Van 't Hek zelf toe waarom hij een uitzondering wilde. "Voor een goede televisie-uitzending heb je iets méér nodig dan dertig man" zei hij.

"In theaters wordt zó goed opgelet, de regels worden zó goed nageleefd. Ik hoef geen vol Carré. Maar met 250 mensen komt er een lach, dat is voor beide partijen - de cabaretier en de mensen in de zaal - goed te doen."