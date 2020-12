Matthijs van Nieuwkerk keert op Oudejaarsavond terug op televisie. De oud-presentator debuteert op de laatste avond van 2020 met Matthijs Gaat Door, zo meldt BNNVARA vrijdag op Instagram.

De omroep maakt nog niet bekend hoe het programma, dat vanaf 9 januari elke zaterdag te zien is op NPO1, eruit gaat zien. "Matthijs ziet om in verwondering. Met humor, muziek en andere verrassingen. En stelt af en toe orde op zaken door wat prijsjes uit te reiken", luidt het cryptische bijschrift bij de aankondiging.

De zestigjarige Van Nieuwkerk stopte in maart na vijftien jaar als presentator van De Wereld Draait Door. De populaire talkshow ging daarna ook niet meer verder. De Vooravond, dat gepresenteerd wordt door Fidan Ekiz en Renze Klamer, kwam ervoor terug op het tijdslot van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Van Nieuwkerk vertelde in juni, tijdens zijn speech nadat hij de Ere Zilveren Nipkowschijf in ontvangst had genomen, al dat hij in januari van start zou gaan met een nieuwe show. Een programma op zaterdagavond presenteren was een "stille wens" van hem.