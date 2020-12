Chantal Janzen gaat vanaf 3 januari een nieuwe kennisquiz presenteren voor RTL 4. In Beat The Champions neemt één kandidaat het op tegen een team van vijf 'superquizzers'.

In de eerste ronde kan de kandidaat zijn startkapitaal opbouwen door maximaal vijf vragen te beantwoorden. Vervolgens neemt hij het op tegen de superquizzers: hoe meer hij er uitdaagt, hoe meer geld er te winnen is.

"Al jaren heb ik de wens om een spannende kennisquiz te presenteren", zegt Janzen in een reactie. "Daarom kijk ik er enorm naar uit om mijn tanden in Beat The Champions te zetten en deze tak van sport te gaan beheersen."

Beat The Champions is gebaseerd op het Britse format Beat The Chasers. Het programma is vanaf 3 januari om 20.00 uur te zien op RTL 4.