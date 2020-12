Het derde en laatste seizoen van Klem is donderdagavond geëindigd met 920.000 kijkers, blijkt vrijdag uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het gaat om kijkers die de uitzending op NPO1 hebben gezien. Via NPO Start konden liefhebbers de afleveringen al eerder bekijken. De thrillerserie eindigde op de zesde plaats van de donderdagavond.

I Can See Your Voice kwam met een ruime 1,2 miljoen kijkers uit op de derde plek. De muziekshow had alleen het NOS Journaal van 20.00 uur en 18.00 uur boven zich. Op de late avond stonden de talkshows Beau (874.000 kijkers) en Op1 (880.000 kijkers) nagenoeg gelijk.

De voetbalwedstrijd van Feyenoord tegen Dinamo Zagreb werd op RTL 7 door 870.000 mensen bekeken. De wedstrijd daarna, tussen Granada en PSV, trok 827.000 kijkers.

Regisseur Frank Ketelaar liet eerder weten dat hij niet nog een seizoen van Klem zou willen maken. "Na drie reeksen heb ik meestal alles wel verteld en verzonnen", vertelde de maker aan NRC. "Kijk maar naar House of Cards: je moet soms ook als geestelijk vader hard zijn en weten wanneer je moet stoppen."