Hillary Clinton en haar dochter Chelsea worden samen het gezicht van Gutsy Women, een documentaireserie voor Apple TV+. Het project is gebaseerd op het gelijknamige boek dat moeder en dochter in 2019 schreven, meldt Variety donderdag.

In hun serie gaan de 73-jarige Hillary en de 40-jarige Chelsea in gesprek met vrouwen die iets bijzonders hebben betekend in de maatschappij. "Ze zoeken het antwoord op de vraag: wat moet je in huis hebben om een Gutsy Woman (een vrouw met lef, red.) te zijn", schrijft de entertainmentwebsite.

Moeder en dochter brachten in oktober 2019 het boek The Book of Gutsy Women uit, waarin ze onder anderen milieuactiviste Greta Thunberg, presentatrice Ellen DeGeneres en lhbti-rechtenactiviste Edith Windsor portretteerden. De Clintons beschrijven in hun boek hoe zij deze vrouwen hebben leren kennen en welke invloed zij op hun leven hebben gehad.

Gutsy Women zal te zien zijn op de streamingdienst Apple TV+. Wanneer de serie te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.

Het is niet het enige televisieproject waar Hillary Clinton mee bezig is. Ze werkt momenteel ook aan de dramaserie The Woman's Hour, gebaseerd op het gelijknamige boek van Elaine Weiss.