Jörgen Raymann stopt na vier jaar met het radioprogramma Ask Me Anything op BNR Nieuwsradio. Eind december presenteert hij zijn laatste show, maakte de zender donderdag bekend.

Vanwege een vernieuwde programmering bij BNR verdwijnt het programma van Raymann.

"De veranderingen bij BNR betekenen ook voor mij dat het avontuur hier stopt", zei hij. "Vanaf januari ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen in het nationale en internationale bedrijfsleven en daar kijk ik met een glimlach naar uit."

In Ask Me Anything stelde de presentator vier jaar lang prangende vragen van luisteraars aan experts binnen een bepaalde actuele thematiek. Het heeft hem veel geleerd over de meest uiteenlopende onderwerpen.

"Luisteren is belangrijk, goede vragen stellen ook. Dat is waar het bij Ask Me Anything om draaide en ik heb met veel plezier vele luisteraars aan de lijn gehad die daar zeer bedreven in zijn."

Raymann presenteerde het programma sinds 1 november 2016. Per 1 januari 2021 zal BNR met een nieuwe programmering starten. Wat er tussen 11.00 en 12.00 uur op de zender wordt uitgezonden, het tijdvak waarin Raymann te horen is, is nu nog niet bekend.