Linda de Mol keert 6 december terug met Linda's Wintermaand, de decembervariant van haar interviewprogramma Linda's Zomerweek. De presentatrice ontvangt onder meer Mark Rutte en Matthijs van Nieuwkerk. Laatstgenoemde was al vaker door De Mol gepolst om mee te doen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik heb Matthijs zo vaak gevraagd om in Linda's Zomerweek te komen, maar hij wilde nooit", zegt De Mol. "Hij praat niet graag over zichzelf. Nu heeft hij toch ja gezegd, misschien omdat hij toch een bijzonder jaar heeft gehad en het leuk vindt om het daarover te hebben."

Van Nieuwkerk zit op de bank met D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, die ook hoog op De Mol's lijstje stond. "Een paar jaar geleden gaf ze tijdens een bijeenkomst waar ik ook was een fantastische speech en dit jaar liet ze weten graag premier te willen worden. Dat vond ik ongelofelijk dapper, om zo'n ambitie uit te spreken."

De bekende Nederlanders, die De Mol zelf uitkiest, zijn altijd in tweetallen te gast bij de presentatrice. Hierbij wordt geprobeerd om een bijzondere combinatie van twee gasten te maken. "Je komt er eigenlijk altijd achter dat ze onverwachts dan toch iets met elkaar gemeen hebben", vertelt De Mol.

"Zo wist ik dat Matthijs gek is van cricket. In het gesprek vertelde Sigrid en passant dat ze vroeger cricket heeft gespeeld. Matthijs veerde helemaal op, want dat had hij niet achter haar gezocht. Toen kwamen er ineens allemaal crickettermen voorbij, heel grappig."

'Brief naar Mark Rutte gestuurd'

Naast Van Nieuwkerk en Kaag zitten ook onder anderen Martien Meiland, Fidan Ekiz en Mark Rutte bij De Mol op de bank. Er was weinig moeite voor nodig om de premier over te halen, vertelt de Mol.

"Ik heb een brief naar hem gestuurd waarin ik zei dat ik graag met hem het jaar wilde doornemen, en hoe alles invloed op hem persoonlijk heeft gehad. Ik had verwacht dat ik van tevoren van een voorlichter zou horen dat sommige onderwerpen liever niet aan bod mochten komen, maar dat was niet het geval."

Ook is het allerminst een statig gesprek geworden. "Het interview vindt toch vlak voor de verkiezingen plaats, dus je verwacht dat er dan wellicht wat politieke thema's worden aangeboord. Dat heeft hij helemaal niet gedaan."

Linda's Wintermaand is vanaf 6 december elke zondagavond om 20.00 uur te zien op SBS6.