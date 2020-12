Het muziekprogramma Beste Zangers komt op 2 januari 2021 met een special rondom musicals. Dat maakt de AVROTROS donderdag bekend.

In Beste Zangers Musical geven onder anderen René Froger, Kim-Lian van der Meij, Thomas Berge en Lenny Kuhr speciale optredens. Edsilia Rombley keert terug als gastvrouw. Zij was dat eerder al in het eerste seizoen van het programma in 2009.

Van der Meij laat samen met René van Kooten hun versie van De laatste nacht horen, afkomstig uit Miss Saigon. Froger zingt samen met Emma Heesters Beauty and the Beast. Verder komen er platen langs uit musicals zoals Jesus Christ Superstar, Fame en Grease.

AVROTROS laat weten dat de special al in 2019 is opgenomen. De maatregelen rondom het coronavirus hebben dus geen invloed gehad op de invulling van de show.