Nynke de Jong stopt begin 2021 als columnist bij AD. De 35-jarige auteur vindt het na vier jaar tijd voor iets nieuws, zegt ze op Twitter.

De Jong legt uit dat haar besluitvorming plaatsvond toen ze met zwangerschapsverlof was: "Zin om langere verhalen te maken, om meer podcasts te maken. Zin om weer langer over een stuk na te denken, en niet drie keer per week die deadline te hebben."

Daarnaast heeft ze er geen behoefte meer aan om drie keer per week haar opinie in de krant uiteen te zetten.

"Voor je het weet ga je zo in jezelf geloven dat je jezelf 'opiniemaker' gaat noemen. Schrijven voor de clicks. Lekker een tegendraadse mening opschrijven zodat je gegarandeerd in de spotlights staat. Dat is dus niks voor mij."

De Jong schreef eerder voor NRC Next en de Leeuwarder Courant. Daarnaast maakt ze samen met Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst de podcast Ik ken iemand die.