RTL 5 komt vanaf 5 januari met een wekelijks realityprogramma rondom de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Er moeten in totaal acht afleveringen van verschijnen, meldt de zender donderdag in een persbericht.

Het nieuwe programma volgt zowel de grondgebonden compagnie in Soesterberg als de maritieme compagnie in Den Helder. Kijkers krijgen onder meer een beeld van hoe explosieven onschadelijk worden gemaakt en een historische uitleg over de manier waarop het object op een bepaalde plek terecht is gekomen.

De EOD rukt zo'n 2.500 keer per jaar uit om explosieven onschadelijk te maken. Regelmatig gaat het daarbij om landmijnen, granaten en bommen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn blijven liggen. Ook komt de dienst in actie bij vondsten van bombrieven, verdachte pakketjes en explosieven die voor andere criminele doeleinden worden gebruikt.

E.O.D.: Explosieven Opruimings Dienst is vanaf 5 januari iedere dinsdag om 20.30 uur bij RTL 5 te zien.