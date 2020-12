Premier Mark Rutte is zondag te gast in Linda's Wintermaand om over zijn afgelopen jaar te praten, meldt Linda de Mol donderdag in De 538 Ochtendshow met Frank Dane.

Volgens De Mol was Rutte tijdens de opnames van Linda's Wintermaand "erg open". Rutte is zondag samen met presentatrice Floortje Dessing in het interviewprogramma te zien.

Voor Linda's Wintermaand gaat De Mol ook in gesprek met onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Martien Meiland, Dessing en Natacha Harlequin. In de variant op haar interviewprogramma Linda's Zomerweek spreekt de presentatrice met bekende Nederlanders over hun afgelopen jaar. Volgens De Mol waren de opnames met Van Nieuwkerk "heel erg leuk".

Linda's Wintermaand is vanaf zondag 6 december elke week om 20.00 uur te zien op SBS6. Het televisieprogramma is later ook als podcast terug te luisteren.